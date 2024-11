L'IMPOSTA DI BOLLO - Non si versa alla formazione dell'atto ma va corrisposta con il "Modello F24"

L'articolo 4 del Dlgs 139/2024 introduce una modalità semplificata di pagamento dell'imposta di bollo nel caso in cui l'imposta debba essere assolta su un atto da registrare in termine fisso. Secondo la nuova disposizione, il contribuente anziché corrispondere il tributo al momento della formazione dell'atto, versa l'imposta di bollo tramite Modello F24, unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione e negli stessi termini.