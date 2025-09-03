LegislazioneAmministrativo

LA CONVERSIONE DEL DL INFRASTRUTTURE - Decreto infrastrutture: la conversione amplia gli interventi su appalti e grandi opere

La conversione in legge del "Decreto Infrastrutture" (DL 105 del 2025), introduce diverse modifiche e novità, tra cui una disciplina specifica per gli appalti in caso di protezione civile, la qualifica della Società Stretto di Messina e l'anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura

