LA CONVERSIONE DEL DL INFRASTRUTTURE - Decreto infrastrutture: la conversione amplia gli interventi su appalti e grandi opere

La conversione in legge del "Decreto Infrastrutture" (DL 105 del 2025), introduce diverse modifiche e novità, tra cui una disciplina specifica per gli appalti in caso di protezione civile, la qualifica della Società Stretto di Messina e l'anticipazione del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)