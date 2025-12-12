La Corte Edu condanna l’Italia sui sistematici ritardi nel pagare i crediti da gratuito patrocinio

Per i giudici di Strasburgo il ritardo non può superare un anno, escluso il termine di opposizione e, in linea di principio, sei mesi tra il deposito dei decreti e la possibilità per gli avvocati di inviare la fattura, e sei mesi tra il momento dell’invio della fattura e il pagamento.

Importantissima la sentenza depositata ieri dalla Corte Edu, prima sezione, all’esito dei ricorsi nn. 15587/10, 32536/10 e 18531/14, presentati da due avvocati italiani i quali hanno rappresentato clienti...