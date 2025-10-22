LA DELEGA SUI SALARI - LE NOVITÀ - Pesa il nodo della rappresentanza sulla proliferazione di Ccnl "pirata"

Il Legislatore ha dunque stabilito una estensione erga omnes dei trattamenti economici minimi fissati dai Contratti nazionali di categoria.La garanzia di retribuzione minima e adeguata così realizzata è diversa da quella attuabile attraverso una statuizione legale del salario minimo.

Con la pubblicazione ("Gazzetta Ufficiale", Serie Generale n. 230 del 3 ottobre 2025) della legge - delega sul "salario minimo" (legge 26 settembre 2025, n. 144, recante «Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione») si chiude il lungo dibattito di questi mesi con un accordo sui principi e criteri direttivi e con la ulteriore delega ad adottare norme più stringenti per gli appalti e i subappalti nel settore...