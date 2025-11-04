Il MeritoMassime di Merito

La (ir)responsabilità dell'Amministratore societario

di Avv.Nicola Scodnik

Guida al Diritto

Giudicando un'imputazione di frode commerciale avente ad oggetto la vendita opere d'arte contraffatte, il Tribunale di Udine si è trovato ad affrontare il tema della responsabilità dell'amministratore unico di una S.r.l. "titolare" dell'esercizio commerciale interessato dai fatti, il quale, nel contempo, rivestiva anche l'incarico di dottore commercialista e revisore legale della medesima società.

Essendo emerso nel corso del dibattimento che quest'ultimo curava solo la parte amministrativa e contabile...

