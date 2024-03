La norma UNI 11871 per Avvocati e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, destinatari e benefici

A chi è rivolta

La norma UNI 11871:2022, destinata a Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti, regola i principi organizzativi e di gestione dei rischi connessi all’esercizio della professione per la creazione e la protezione del valore.

Già dal titolo è possibile individuare contenuto e destinatari di questa Norma, promossa da ASLA. l’Associazione Studi Legali Associati, e pubblicata da UNI, l’Ente Italiano di Normazione, che ha stabilito il primato italiano, europeo e mondiale di norma tecnica dedicata agli Studi Professionali.

Se in precedenza era la norma UNI EN ISO 9011:2015 a poter dettare le regole, sebbene non specifiche, per la qualità dell’organizzazione degli Studi Professionali, oggi Commercialisti e Avvocati possono contare su una norma studiata e redatta per loro da un tavolo di lavoro composto da colleghi di entrambi gli Ordini.

Norma e prassi

La norma UNI 11871:2022, pubblicata nel settembre 2022, è seguita da un regolamento applicativo, la Prassi di Riferimento UNI/PdR 146:2023, presentata a Roma il 27 giugno 2023: sono questi i documenti che dettano i principi e i requisiti per la gestione degli Studi Professionali di Avvocati e Commercialisti.

A partire dalla pubblicazione della Prassi di Riferimento, che contiene anche l’elenco dei documenti necessari per l’audit di certificazione, è possibile per gli Organismi di Certificazione accreditati certificare gli Studi che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Norma.

I benefici della certificazione

Intraprendere il percorso verso la certificazione significa impostare un sistema di organizzazione dello Studio che sia in grado di far fronte agli eventi quotidiani così come a quelli straordinari, facendo sì che da imprevisti diventino previsti: la Norma, infatti, pone molto risalto sulla gestione dei rischi, tanto quelli professionali, quali errori o mancato rispetto di termini, quanto quelli non professionali, quali perdita di un cliente importante, attacco hacker, perdita di un collaboratore chiave.

L’ottenimento della certificazione e del relativo marchio consente allo Studio di essere riconosciuto come uno Studio di qualità, in grado di erogare un servizio di valore, orientato tanto al cliente quanto al benessere di tutti i soggetti, interni ed esterni, che ne fanno parte.

Al pari di quanto oggi succede per le aziende certificate, ad esempio, ISO 9001 o PdR 125, sulla parità di genere, sono già stati previsti e pubblicati bandi e agevolazioni che attribuiscono punteggi positivi per gli Studi in possesso della certificazione UNI 11871.

Il contributo della Cassa Nazionale Forense

In virtù della collaborazione nata per la realizzazione della Norma, Cassa Nazionale Forense è diventata socio ordinario UNI. Dopo un primo bando, scaduto il 30 novembre 2023 e che ha ricevuto circa sessanta domande, per agevolare ulteriormente l’adozione dello standard Cassa Forense ha previsto lo stanziamento di 1,5 milioni di euro sotto forma di contributo per il 50% delle spese sostenute in relazione alla certificazione. I nuovi bandi, di prossima approvazione e pubblicazione , saranno destinati a Studi associati e a Studi di singoli Professionisti, i quali possono trovare nella Norma le linee guida adatte per la corretta organizzazione dello Studio in vista di una crescita organica e di un posizionamento distintivo sul mercato.

Formazione

La pubblicazione della Norma interessa quindi molteplici soggetti: dagli Organismi di Certificazione, chiamati a certificare gli Studi professionali di Commercialisti e Avvocati con l’ausilio di un team di audit composto da auditor, Esperti della Norma e professionisti iscritti in uno degli Ordini professionali interessati, ai consulenti, interni o esterni rispetto allo Studio, che possano accompagnare gli Studi professionali nel percorso verso la certificazione.

È proprio a questo fine che UNI, tramite il suo Centro di Formazione UNITRAIN, organizza il corso per Esperti della Norma 11871: un corso online, in modalità sincrona, per formare avvocati, commercialisti, consulenti ed esperti dei sistemi di gestione sul contenuto e sulle peculiarità della Norma.

Da Professionisti, per Professionisti, con UNI

La norma 11871 è, finalmente, uno strumento pensato e fatto da Professionisti per Professionisti, con la garanzia di qualità data dall’Ente Italiano di Normazione.

Questa norma porta la gestione aziendale negli Studi Professionali, al fine di supportarne la crescita e lo sviluppo, con attenzione nei confronti dei temi di interesse attuale, quali la sostenibilità e l’attrazione dei talenti.

Una bella opportunità per gli Studi Professionali e per tutti i Professionisti che sapranno cogliere l’occasione di acquisire un vantaggio competitivo.

______

*A cura di Gioia Audrey Camillo, consulente manageriale per studi professionali