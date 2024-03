Norma UNI 11871, principi organizzativi e di gestione dei rischi per Studi professionali di Avvocati e Dottori Commercialisti

Pubblicata nel settembre 2022, la norma UNI 11871:2022 è seguita da un regolamento applicativo, la Prassi di Riferimento UNI/PdR 146:2023, presentata a Roma il 27 giugno 2023: sono questi i documenti che dettano i principi e i requisiti per la gestione degli Studi Professionali di Avvocati e Commercialisti.

A partire dalla pubblicazione della Prassi di Riferimento, che contiene anche l’elenco dei documenti necessari per l’audit di certificazione, è possibile per gli Organismi di Certificazione accreditati certificare gli Studi che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla Norma.

La norma UNI 11871 per Avvocati e Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, destinatari e benefici

Intraprendere il percorso verso la certificazione significa impostare un sistema di organizzazione dello Studio che sia in grado di far fronte agli eventi quotidiani così come a quelli straordinari, facendo sì che da imprevisti diventino previsti: la Norma, infatti, pone molto risalto sulla gestione dei rischi, tanto quelli professionali, quali errori o mancato rispetto di termini, quanto quelli non professionali, quali perdita di un cliente importante, attacco hacker, perdita di un collaboratore chiave.

L’ottenimento della certificazione e del relativo marchio consente allo Studio di essere riconosciuto come uno Studio di qualità, in grado di erogare un servizio di valore, orientato tanto al cliente quanto al benessere di tutti i soggetti, interni ed esterni, che ne fanno parte.

Al pari di quanto oggi succede per le aziende certificate, ad esempio, ISO 9001 o PdR 125, sulla parità di genere, sono già stati previsti e pubblicati bandi e agevolazioni che attribuiscono punteggi positivi per gli Studi in possesso della certificazione UNI 11871.

OBIETTIVI, PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ E COMPLIANCE

Dire processo non sempre è dire contenzioso: verso l'organizzazione di Studio



Per definire il processo richiesto dalla Norma, occorre prima ragionare sugli obiettivi della gestione, che devono essere più d’uno e non per forza devono riguardare risultati economici: possono concernere, ad esempio, la soddisfazione della clientela, il numero di clienti, la composizione della clientela, la formazione dei praticanti, il numero di errori, il rispetto delle scadenze. Tutti gli obiettivi per la gestione dello Studio devono rispondere all’ormai famoso acronimo SMART : in inglese Specific, Measurable, Achievable, Relevant e Time-based, che in italiano potrebbe essere tradotto misurabile, raggiungibile, rilevante e con una scadenza definita.

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E MARKETING

Comunicazione e presenza online dei professionisti: un territorio ancora poco esplorato

L’attività di comunicazione esterna è indicata dalla Norma quale strumento di sviluppo dell’attività professionale.

La Norma distingue tra ambito strategico e ambito operativo: il primo riguarda principalmente il posizionamento attuale dello studio, gli obiettivi di sviluppo prefissati e la pianificazione delle attività e delle risorse per raggiungerli; il secondo concerne la scelta e la concreta gestione dei canali di comunicazione e l’analisi dei risultati.

La comunicazione, di fatto, rappresenta l’esternazione delle scelte strategiche dello Studio o del professionista singolo: non vi è comunicazione senza qualcosa da comunicare, senza un motivo per cui si comunica. A seconda dei casi, l’obiettivo da perseguire può essere la cosiddetta “ awareness ” , la conoscenza sul mercato, può essere l’aumento della clientela oppure ancora può essere l’ingresso in un determinato settore. Una volta individuati obiettivo, orizzonte temporale e budget, in termini di tempo e di risorse economiche, è possibile definire gli strumenti e i canali più opportuni per il raggiungimento di quanto prefissato.