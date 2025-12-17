La prevenzione patrimoniale nei confronti dell’ente ed il ruolo del MOGC nella crisi d’impresa
La sesta giornata della IV Edizione del corso di Formazione AREA 231, promosso dalla Commissione 231 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, avrà luogo lunedì 19 gennaio 2026, dalle ore 14:30 alle 18,00, a Napoli
La Commissione 231 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, presenta la sesta giornata della IV Edizione del corso di Formazione AREA 231, dal titolo:
“LA PREVENZIONE PATRIMONIALE NEI CONFRONTI DELL’ENTE ED IL RUOLO DEL MOGC NELLA CRISI D’IMPRESA”.
Il sesto incontro si affronteranno le tematiche inerenti alla prevenzione patrimoniale e al ruolo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella crisi d’impresa. Si discuterà di responsabilità senza reato, analizzando la giurisprudenza di merito in materia di misure di prevenzione. Si esamineranno la compliance 231 e la valutazione giudiziale nelle misure di prevenzione, per poi fare un focus sull’amministrazione giudiziaria, come leva per lo sviluppo etico e sostenibile dell’impresa. Il convegno concluderà facendo il punto sul controllo giudiziario, il ruolo dei modelli e l’Organismo di vigilanza.
L’incontro avrà luogo lunedì 19 gennaio 2026, dalle ore 14:30 alle 18,00 a Napoli presso la sede di Tecno Group S.p.A, in Riviera di Chiaia n. 270. Gli iscritti al COA Napoli avranno diritto a 4 crediti formativi, iscrivendosi sul sito RICONOSCO. Gli iscritti all’ODCEC Napoli vedranno riconosciuti i crediti formativi in ragione delle effettive ore di partecipazione. La rilevazione della presenza sarà effettuata tramite: tesserino professionale, tessera sanitaria, carta d’identità elettronica, form stampato della prenotazione online o altra app che generi il codice fiscale su codice a barre.
Per ulteriori informazioni, scrivere a: area231@efgm.it
Media Partner Il Sole 24 ORE