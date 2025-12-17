La Commissione 231 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, presenta la sesta giornata della IV Edizione del corso di Formazione AREA 231, dal titolo:

“LA PREVENZIONE PATRIMONIALE NEI CONFRONTI DELL’ENTE ED IL RUOLO DEL MOGC NELLA CRISI D’IMPRESA”.

Consulta il programma

Il sesto incontro si affronteranno le tematiche inerenti alla prevenzione patrimoniale e al ruolo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nella crisi d’impresa. Si discuterà di responsabilità senza reato, analizzando la giurisprudenza di merito in materia di misure di prevenzione. Si esamineranno la compliance 231 e la valutazione giudiziale nelle misure di prevenzione, per poi fare un focus sull’amministrazione giudiziaria, come leva per lo sviluppo etico e sostenibile dell’impresa. Il convegno concluderà facendo il punto sul controllo giudiziario, il ruolo dei modelli e l’Organismo di vigilanza.

L’incontro avrà luogo lunedì 19 gennaio 2026, dalle ore 14:30 alle 18,00 a Napoli presso la sede di Tecno Group S.p.A, in Riviera di Chiaia n. 270. Gli iscritti al COA Napoli avranno diritto a 4 crediti formativi, iscrivendosi sul sito RICONOSCO. Gli iscritti all’ODCEC Napoli vedranno riconosciuti i crediti formativi in ragione delle effettive ore di partecipazione. La rilevazione della presenza sarà effettuata tramite: tesserino professionale, tessera sanitaria, carta d’identità elettronica, form stampato della prenotazione online o altra app che generi il codice fiscale su codice a barre.

Per ulteriori informazioni, scrivere a: area231@efgm.it

Media Partner Il Sole 24 ORE