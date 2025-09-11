La retribuzione feriale deve essere uguale a quella ordinaria
Una retribuzione più bassa delle ferie potrebbe indurre il lavoratore a rinunciare al periodo di riposo
Le ferie devono essere pagate al pari delle giornate ordinarie lavorative includendo cioè tutte le voci previste dalla contrattazione collettiva. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 24899/25.
Le voci da inserire nella retribuzione feriale
I Supremi giudici si sono trovati in linea con le sentenze di merito secondo cui era stato sancito il diritto all’inclusione nella retribuzione...