Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi
Il 30 ottobre la Consulta si concentra su libertà sindacale e processo penale
SINDACATI E LIBERTÀ SINDACALE
Sentenza n. 156: illegittimità costituzionale parziale (deciso il 8/10/2025)
Norme impugnate: Art. 19, primo comma, lett. b), della legge 20/05/1970, n. 300.
Oggetto: Sindacati e libertà sindacale - Lavoro - Diritto sindacale e autonomia collettiva - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) - Costituzione nell’ambito delle ...