LA SETTIMANA NELLE CORTI - IL QUADRO DELLE DECISIONI - Il padre assente risarcisce il danno per la perdita della bigenitorialità

La consapevole sottrazione del genitore ai propri doveri di assistenza integra un danno non patrimoniale nei confronti del figlio che può essere liquidato prendendo come riferimento di partenza, fatte salve le opportune correzioni, i parametri per la perdita parentale (Cassazione, ordinanza n. 24719/2025).
Scuola, escluso il dirigente scolastico da incarico di direzione degli uffici amministrativi
Il dirigente scolastico non può lamentare come illegittima la sua esclusione dalla selezione per l'attribuzione dell'incarico di direzione degli uffici di livello dirigenziale in quanto per specie...
EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma