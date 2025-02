La Tun diventa diritto vigente, la sfida è la "personalizzazione"

La versione della Tun finalmente divenuta diritto vigente rispecchia in parte una storia complessa che parte da lontano. Secondo il professore Giovanni Comandè di fatto estingue la logica indicativa da tabellazione che aveva accompagnato la stagione giurisprudenziale nata negli anni '90 e sul piano della liquidazione del danno morale cristallizza tre livelli: minimo, medio e massimo, ma ovviamente non offre i criteri per la scelta fra di loro. Sarà dunque compito della giurisprudenza riprendere a tessere la tela dell'onere della prova necessario per la personalizzazione sia del danno biologico sia di quello morale.