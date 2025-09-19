LawaL e Legance advisor nella cessione di Unimed Group

Marco Pallucchini, Giovanna Russo

White Italia - Fondo d’Investimento Alternativo (FIA) riservato che investe in

Partecipazioni di maggioranza in aziende di servizi di assistenza socio-sanitaria e ambulatori e laboratori diagnostici ha finalizzato l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Unimed Group Srl da Orizzonti Luminosi SpA.

Unimed Group S.r.l. è una società operante nel settore dell’erogazione di servizi poliambulatoriali e servizi di diagnostica per immagini.

L’acquirente, White Italy S.r.l., è stato affiancato da LawaL Legal & Tax Advisory, con un team composto dal partner Marco Pallucchini Wrede e dall’associate Emanuele Rizzuti.

Legance ha assistito Orizzonti Luminosi S.p.A. nella negoziazione della documentazione contrattuale con un team guidato dal partner Giandomenico Ciaramella, coadiuvato, per i profili M&A, dalla senior counsel Giovanna Russo, dal senior associate Davide De Franco e dall’associate Nicola La Cesa. La società Enteleia, nella persona dell’Ing. Paolo Cacurri, ha preso parte all’operazione in qualità di M&A Advisor sell side.