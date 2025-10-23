LE IMPLICAZIONI PER LA GIUSTIZIA - Per l'applicazione dei sistemi necessario il sì di Via Arenula

L'Ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura (parere del 24 settembre 2025) critica, in questa scelta, «il mancato coinvolgimento dell'Organo di governo autonomo» ritenendo che, per le materie trattate e i possibili riflessi sull'attività giurisdizionale, un ruolo del Consiglio superiore della magistratura sarebbe stato opportuno.

La "legge europea sull'intelligenza artificiale" («AI ACT») - ossia il Regolamento europeo n. 1689 del 13 giugno 2024 - costituisce lo strumento di matrice eurounitaria che regola l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dei sistemi di IA nell'Unione.

Intelligenza artificiale e la giustizia

Lo scopo del Regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di una IA "antropocentrica" e affidabile, garantendo allo stesso tempo «un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza...