LE IMPLICAZIONI PER LA GIUSTIZIA - Spetta ai tribunali ordinari il contenzioso che nascerà

L'articolo 17 della legge 132/2025 modifica l'articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile al fine di introdurre, tra le materie di esclusiva competenza del tribunale, quelle hanno a oggetto «il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale», escludendo pertanto la competenza del giudice di pace in tali materie.

Al tribunale ordinario saranno affidate le controversie sul funzionamento dell'intelligenza artificiale e al Governo invece spetta il compito di dettare, attraverso lo strumento dei decreti delegati, la disciplina per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Sono queste le principali novità che emergono dall'analisi degli articoli 16 e 17 della legge 132/2025.

Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale...