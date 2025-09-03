LE INFRASTRUTTURE - Per gli interventi di protezione civile più spazio alla «somma urgenza»

Con l'aggiunta a opera del decreto legge del comma 1-bis all'articolo 140 del Codice, il legislatore è ritornato sulla nozione di "somma urgenza", estesa anche agli eventi previsti dall'articolo 7 del Codice di protezione civile.

In sede di conversione, avvenuta con legge 18 luglio 2025 n. 105, il Parlamento è intervenuto, apportando modifiche e integrazioni, anche sull'articolo 2 del decreto legge n. 73 del 2025, che ha introdotto nuove «disposizioni in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile».

Disposizioni urgenti di modifica del Codice dei contratti pubblici e contratti di protezione civile (Dl 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge 105/2025, articolo 2)

Il quadro complessivo delle modifiche si presenta ora complesso e fortemente articolato, tale da richiedere agli operatori e all'interprete un intenso lavoro di ricostruzione delle singole norme e di definizione...