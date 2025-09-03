LegislazioneAmministrativo

LE INFRASTRUTTURE - Per gli interventi di protezione civile più spazio alla «somma urgenza»

di Oberdan Forlenza

Con l'aggiunta a opera del decreto legge del comma 1-bis all'articolo 140 del Codice, il legislatore è ritornato sulla nozione di "somma urgenza", estesa anche agli eventi previsti dall'articolo 7 del Codice di protezione civile.

In sede di conversione, avvenuta con legge 18 luglio 2025 n. 105, il Parlamento è intervenuto, apportando modifiche e integrazioni, anche sull'articolo 2 del decreto legge n. 73 del 2025, che ha introdotto nuove «disposizioni in materia di contratti pubblici e di contratti di protezione civile».

Disposizioni urgenti di modifica del Codice dei contratti pubblici e contratti di protezione civile (Dl 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge 105/2025, articolo 2)

Il quadro complessivo delle modifiche si presenta ora complesso e fortemente articolato, tale da richiedere agli operatori e all'interprete un intenso lavoro di ricostruzione delle singole norme e di definizione...

Argomenti

I punti chiave

  1. Disposizioni urgenti di modifica del Codice dei contratti pubblici e contratti di protezione civile (Dl 73/2025, convertito con modificazioni dalla legge 105/2025, articolo 2)
  2. La conversione e le novità in materia di contratti pubblici
  3. Le modifiche alla disciplina degli incentivi
  4. Ulteriori modifiche al Codice dei contratti
  5. Le modifiche in tema di somma urgenza
  6. Le ulteriori modifiche alle procedure di protezione civile
  7. Le modifiche all'Allegato V.2

