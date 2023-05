Legance con Banco BPM per la lista del board

Andrea Sacco Ginevri









L'Assemblea degli Azionisti di Banco BPM S.p.A., riunitasi il 20 aprile a Milano, ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.



La lista dei candidati alla carica di amministratore presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente è risultata prima per numero di voti ottenuti in Assemblea.



La Banca è stata assistita, per gli aspetti legali del processo di formazione della lista del board, da Legance - Avvocati Associati, con un team coordinato da Andrea Sacco Ginevri e composto, per gli aspetti societari e di mercato, da Edoardo Manni, Federico Vitale, Lorenzo Locci e Monica Esposito, e per gli aspetti regolamentari da Marco Penna, Valerio Mosca, Giovanna Tassitano e Cecilia Chiesa.



Gli aspetti legali e regolamentari del processo che ha portato alla composizione della lista sono stati seguiti nella Banca da un team coordinato da Andrea Marconi e composto da Flavio Lazzarino, Gian Andrea Salazzari e Federica Cieno, coadiuvati da Antonia Cosenz.