Legance e Advant NCTM nell’acquisizione di Elbi s.p.a. da parte di Winkelmann

Matteo Trapani, Sven von Mensenkampff

La divisione Reflex del Gruppo tedesco Winkelmann ha acquisito tutte le azioni di Elbi S.p.A. Con i suoi marchi di punta Reflex e Nema, Winkelmann Building+Industry è leader mondiale nel settore delle tecnologie di riscaldamento, raffreddamento e climatizzazione ad acqua. Elbi è un player chiave nel mercato italiano dei serbatoi per riscaldamento, raffreddamento e solari e dei serbatoi di accumulo.

Il Gruppo Winkelmann è stato assistito in tutte le questioni legali da Legance con un team guidato da Sven von Mensenkampff, coordinato da Alessandro Airaghi e composto da Andrea Serafini e Alberto Bason (Corporate/M&A), Francesco Venturi (lavoro), Gabriele Capecchi, Francesco Castoldi e Giuliana Serra (Real Estate), Giuseppe Todaro, Valentina Pezzuto e Alessia Di Mascio (Compliance), Monica Riva, Carlo Polizzi e Cecilia Ometto (IP), Francesca Ferrari (Data Law), Lorenzo Minotti (Environmental), Jacopo Figus Diaz (Merger Control), Valerio Mosca (FDI/Golden Power), Simone Schiavini (Tax).

KPMG ha fornito consulenza a Winkelmann in materia fiscale e finanziaria e a ERM in materia di compliance e ambiente.

I venditori sono stati assistiti per tutte le questioni legali da Advant NCTM con un team guidato da Matteo Trapani con Francesco Loizzi, Iacopo Randazzo e Giacomo Calanna.

Mathias Bastrenta di TBS Notai ha fornito assistenza notarile per la certificazione del trasferimento delle azioni e le ulteriori formalità.