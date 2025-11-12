Legance e Advant NCTM nell’acquisizione di Elbi s.p.a. da parte di Winkelmann
La divisione Reflex del Gruppo tedesco Winkelmann ha acquisito tutte le azioni di Elbi S.p.A. Con i suoi marchi di punta Reflex e Nema, Winkelmann Building+Industry è leader mondiale nel settore delle tecnologie di riscaldamento, raffreddamento e climatizzazione ad acqua. Elbi è un player chiave nel mercato italiano dei serbatoi per riscaldamento, raffreddamento e solari e dei serbatoi di accumulo.
Il Gruppo Winkelmann è stato assistito in tutte le questioni legali da Legance con un team guidato da Sven von Mensenkampff, coordinato da Alessandro Airaghi e composto da Andrea Serafini e Alberto Bason (Corporate/M&A), Francesco Venturi (lavoro), Gabriele Capecchi, Francesco Castoldi e Giuliana Serra (Real Estate), Giuseppe Todaro, Valentina Pezzuto e Alessia Di Mascio (Compliance), Monica Riva, Carlo Polizzi e Cecilia Ometto (IP), Francesca Ferrari (Data Law), Lorenzo Minotti (Environmental), Jacopo Figus Diaz (Merger Control), Valerio Mosca (FDI/Golden Power), Simone Schiavini (Tax).
KPMG ha fornito consulenza a Winkelmann in materia fiscale e finanziaria e a ERM in materia di compliance e ambiente.
I venditori sono stati assistiti per tutte le questioni legali da Advant NCTM con un team guidato da Matteo Trapani con Francesco Loizzi, Iacopo Randazzo e Giacomo Calanna.
Mathias Bastrenta di TBS Notai ha fornito assistenza notarile per la certificazione del trasferimento delle azioni e le ulteriori formalità.