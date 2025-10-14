Legance, Greenberg Traurig, Tremonti Partners nell’acquisizione da parte di IBL Banca di Creditis

Tagariello, De Rosa, Santa Maria, Boffa, Colombo

Il 3 ottobre scorso IBL Banca, capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Creditis Servizi Finanziari, società attiva nel settore del credito al consumo e controllata da una società di proprietà dei fondi gestiti da Chenavari Investment Managers.

Legance ha assistito IBL Banca in tutte le fasi dell’operazione con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Gian Paolo Tagariello coadiuvato dal senior counsel Lorenzo De Rosa e composto, per i profili contrattuali e societari, dalla senior associate Camilla Tallia e dall’associate Giulia Nicolosi, per i profili regolamentari, dal partner Marco Penna, dalla counsel Giovanna Tassitano e dalla senior associate Cecilia Chiesa, per i profili fiscali, dalla partner Claudia Gregori e dal counsel Nicola Napoli, per i profili antitrust, dal senior counsel Jacopo Figus e dall’associate Edoardo Canali e per i profili golden power dal partner Valerio Mosca e dal senior associate Carlo Corazzini.

L’operazione è stata seguita dal team legale interno di IBL Banca, con la responsabile del Servizio Legale, Marta Cianfarini, e la responsabile dell’Ufficio Legale M&A, Stefania Santi, in coordinamento con il Project Leader e Investor Relator, Gabriele Masala.

Chenavari Investment Managers è stata assistita da Greenberg Traurig con un team guidato dal co-managing partner Mario Santa Maria insieme alla partner Alessandra Boffa, dagli associate Victoria Quarzo e Abram Farina per gli aspetti contrattuali e M&A e, per i profili antitrust e golden power dal partner Edoardo Gambaro, dal senior associate Pietro Missanelli e dall’associate Martino Basilisco. Gli aspetti fiscali sono stati invece seguiti da Tremonti Partners con i partner Lorenzo Piccardi, Fabrizio Colombo e Anna Maria Gulino.