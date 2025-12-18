Legance nel project finance per ude impianti agrivoltaici nel gruppo Vexuvo

Alfredo Fabbricatore, Alessia Lamedica

Legance ha agito in qualità di deal counsel assistendo, da un lato, un pool di banche finanziatrici, guidato da ICCREA Banca S.p.A. nel ruolo di banca agente, affiancata da otto Banche di Credito Cooperativo operanti nel territorio pugliese e, dall’altro, le società Pivexo 3 S.r.l., titolare di un impianto agrivoltaico avente una capacità complessiva pari a 5,51 MWp e Pivexo 4, titolare di un impianto agrivoltaico avente una capacità complessiva pari a 5,6 MWp S.r.l., nell’ambito di due operazioni di project finance finalizzate alla realizzazione dei due impianti nella Regione Sardegna, per un valore complessivo di circa 16 milioni.

Legance ha assistito le banche finanziatrici e le società per gli aspetti di due diligence, strutturazione, negoziazione, redazione e perfezionamento della documentazione finanziaria, con il team del dipartimento Energy & Infrastructure guidato dalla senior partner Monica Colombera e composto dal counsel Alfredo Fabbricatore, della senior associate Alessia Lamedica e della trainee Alessandra Marata.

Gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla partner Cristina Martorana, dal managing associate Alberto Tedeschi e dal senior associate Nicola Balestieri