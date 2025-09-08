Legge Pinto, dall’iter a “PintoPaga”

la QUESTIONE

Come si svolge il riformato procedimento per il risarcimento danni per irragionevole durata del processo ex lege n. 89/2001? Qual è la natura delle varie fasi che lo compongono? È possibile che un ente percepisca l’indennizzo se muta il legale rappresentante? In che direzione si sono attestati i più recenti indirizzi ermeneutici?

Legge Pinto e principio di ragionevole durata dei processi

La violazione del principio di ragionevole durata dei processi costituisce un aspetto fortemente afflittivo per ogni attuale sistema giuridico ...