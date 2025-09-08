Casi pratici

Legge Pinto, dall’iter a “PintoPaga”

di Laura Biarella

la QUESTIONE

Come si svolge il riformato procedimento per il risarcimento danni per irragionevole durata del processo ex lege n. 89/2001? Qual è la natura delle varie fasi che lo compongono? È possibile che un ente percepisca l’indennizzo se muta il legale rappresentante? In che direzione si sono attestati i più recenti indirizzi ermeneutici?

Legge Pinto e principio di ragionevole durata dei processi

La violazione del principio di ragionevole durata dei processi costituisce un aspetto fortemente afflittivo per ogni attuale sistema giuridico ...

Correlati

Laura Biarella

Dottrina

Gli ultimi contenuti di Casi pratici