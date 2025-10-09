LegisLAB con MediaWorld nella nuova apertura di Reggio Emilia
Alla fine del mese di settembre MediaWorld, proseguendo nel suo programma di copertura capillare del territorio, ha aperto un punto vendita di ampia metratura a Reggio Emilia nel nuovo Parco Commerciale di Via dei Gonzaga. Il nuovo store si aggiunge a quello aperto a giugno in centro, raddoppiando la presenza del brand nella città emiliana.
Il nuovo negozio, di circa 1.500 mq di superficie di vendita, è stato concepito per offrire un’esperienza tecnologica ancora più immersiva, coinvolgente e personalizzata...