Legittimo l’uso dell’IA nelle offerte tecniche se la motivazione è motivata e coerente con la lex specialis
Con la pronuncia n. 8092/2025 il Consiglio di Stato fornisce le linee guida alle Stazioni Appaltanti
Negli ultimi anni l’intelligenza artificiale (IA) ha conosciuto un’evoluzione straordinaria, diventando una tecnologia sempre più presente nella nostra quotidianità.
Nel nostro ordinamento una definizione di intelligenza artificiale più propriamente declinata come sistema di intelligenza artificiale si è riscontrata il 12 luglio 2024 a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024, meglio noto come Artificial Intelligence Act (AI...