Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi
Il 31 ottobre la Consulta si concentra su salute, beni culturali, sanità e previdenza
SALUTE
Sentenza n. 158: illegittimità costituzionale parziale – inammissibilità (deciso il 2379/2025)
Norme impugnate: Art. 1, c. 12°, 15°, 36° e 37°, della legge della Provincia di Bolzano 08/05/2020, n. 4, nonché dell’Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8).
Oggetto: Salute - Sanzioni amministrative - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure...