L’accesso civico non va concesso de plano se disvela dati personali sensibili di terze persone
Il diritto a conoscere i dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni non consente l’indiscriminata divulgazione di informazioni tutelate dalla privacy
Il Freedoma of information act - cosiddetto Foia - da che costituisce un faro della democrazia non può trasformarsi in occhio indiscreto piegando a fini non leciti il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. A questo rischio di deriva il Garante della privacy dice no. Infatti, il Garante per la protezione dei dati personali - con il provvedimento n. 566/2025 - ha chiarito che l’accesso civico generalizzato non può essere utilizzato per ottenere documenti contenenti...