Cimiteri: non profanate il silenzio, il confine sacro che la città non può superare
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6897/2025, ribadendo l’inderogabilità del limite minimo di 50 metri della fascia di rispetto cimiteriale, si è espresso in difesa di questi spazi di memoria
Nel cuore delle nostre città, tra il frastuono della modernità e le esigenze sempre più pressanti dell’urbanistica contemporanea, resistono spazi silenziosi che non sono solo luoghi fisici, ma custodi della memoria, della storia e della dignità collettiva: i cimiteri. In essi si raccoglie la storia intima di una comunità, si intrecciano le vite trascorse con quelle presenti, si afferma – in modo silenzioso ma potente – il legame che unisce i vivi ai loro morti. Il cimitero non è soltanto un luogo...