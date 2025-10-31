Norme anti Covid Bolzano, illegittimo l’obbligo di mascherina per i ristoratori
Incostituzionali le disposizioni della provincia autonoma di Bolzano che, durante la pandemia, hanno riprodotto quelle statali che imponevano la sanzione accessoria della sospensione dell’attività di ristorazione in caso di violazione dell’obbligo per il personale di servizio di indossare la mascherina chirurgica. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 158 del 2025, depositata in data odierna.
La Corte – al pari di quanto rilevato nella sentenza numero 97 del 2025 – ha infatti...