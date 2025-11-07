Leo Migazzi Associati - Studio Legale e Tributario inaugura la nuova sede di Milano e rafforza la propria presenza nel nord Italia

Studio Legale e Tributario, boutique di eccellenza nel panorama legale e fiscale italiano, inaugura la nuova sede di Milano segnando un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita. Dopo un anno dall’apertura dei nuovi uffici di Roma, la nuova sede di Milano rappresenta un investimento strategico per diventare il punto di riferimento per aziende industriali, gruppi multinazionali, istituti finanziari e family office operanti nei principali poli economico-finanziari dell’Italia settentrionale.

Con un team iniziale di 15 professionisti, la nuova sede di Milano rappresenta l’evoluzione del percorso avviato con la realtà di Roma che raccoglie e dà continuità all’eredità culturale, professionale e accademica del professore Maurizio Leo, reinterpretandola con uno spirito moderno e un approccio innovativo.

LM Associati si propone come una struttura capace di coniugare le competenze altamente specialistiche con una visione strategica orientata al futuro, mettendo al centro la qualità del servizio, l’approccio sartoriale, la solidità del metodo e la capacità di affrontare le nuove sfide del sistema economico e fiscale. Lo Studio si fonda su un patrimonio di valori consolidati - rigore scientifico, indipendenza, autorevolezza e visione sistemica - che vengono oggi tradotti dai fondatori, Alessandra Leo e Matteo Migazzi, in una struttura dinamica e multidisciplinare. L’obiettivo è ridefinire il ruolo del diritto tributario: non più solo tecnica giuridica ma strumento di gestione strategica, prevenzione dei rischi, dialogo con le istituzioni, comprensione delle dinamiche economiche globali.

“L’apertura della nuova sede di Milano rappresenta un passo naturale nella crescita di LM Associati: un traguardo che valorizza il nostro capitale umano e la forza del lavoro di squadra. Portiamo a Milano la nostra identità fatta di rigore, passione e visione, con l’obiettivo di costruire relazioni solide con le imprese e le istituzioni del territorio. È un progetto che conferma la volontà di crescere senza perdere i valori che ci contraddistinguono da sempre”, commenta Alessandra Leo, partner fondatrice di LM Associati.

“Con la nuova sede di Milano, vogliamo rafforzare la nostra presenza nei principali centri economici e finanziari del Paese affiancando imprese e gruppi che guardano al futuro con la stessa ambizione e la medesima visione che animano il nostro Studio. In particolare, la cooperative compliance, la fiscalità internazionale, il contenzioso tributario, le operazioni straordinarie e i passaggi intergenerazionali sono aree in cui intendiamo ampliare la nostra attività. Milano rappresenta un ulteriore passo verso una crescita che unisce competenza, rigore, innovazione e visione strategica”, commenta Matteo Migazzi, partner fondatore di LM Associati.