Lexant Partner del programma ‘Sustainable Finance’ di Borsa Italiana

Lexant SBtA aderisce alla “Sustainable Finance Partnership” di Borsa Italiana. L’obiettivo, in quanto Partner del programma, è un’ulteriore valorizzazione e condivisione della propria competenza e esperienza sui temi legati alla sostenibilità.

Lexant Società Benefit tra Avvocati, ha una trasversalità che si misura nelle capacità multidisciplinari dei suoi professionisti, altamente qualificati anche sulle discipline più attuali e innovative, in ambito nazionale ed internazionale. La Partnership con Borsa Italiana valorizza l’impegno e l’expertise in materia ESG di Lexant che, in tale ambito, offre consulenza e supporto strategico nel percorso delle aziende verso la sostenibilità e fornisce supporto per adempimenti, reporting e compliance relativi alle normative sulla sostenibilità, estendendo il proprio intervento anche agli strumenti finanziari e prodotti legati all’ecosistema della finanza sostenibile e investimenti ESG.

Borsa Italiana dichiara: “Diamo il nostro più caloroso benvenuto a Lexant all’interno del nuovo network ‘Sustainable Finance Partnership’ di Borsa Italiana. Da diversi anni Borsa Italiana è in prima linea nel promuovere attivamente la finanza sostenibile. Numerose sono le iniziative realizzate che hanno lo scopo di facilitare il dialogo all’interno della comunità finanziaria. La Sustainable Finance Partnership, in particolare, si pone l’ambizioso obiettivo di alimentare e facilitare lo scambio con i principali attori del Paese per sviluppare soluzioni innovative su tematiche di finanza sostenibile per il mercato italiano.”

“Siamo lieti” commenta l’Avv. Simona Cardillo, Partner di Lexant “di entrare a far parte di un gruppo selezionato di Partners, chiamato a promuovere cultura, tecnicismi e contenuti professionali di innovazione nell’ambito della Sustainable Finance a beneficio di tutti i partecipanti al mercato. Il nostro impegno per la trasparenza, l’etica e la responsabilità, espresso dalla stessa scelta di essere tra le primissime Società Benefit tra Avvocati, e sviluppato con competenza dalla nostra practice area ESG & Sostenibilità, troverà certo grande arricchimento nella Sustainable Finance Partnership con Borsa Italiana”

Fondato e guidato dagli avvocati Anna Caimmi e Andrea Davide Arnaldi, Lexant si avvale di un team di 70 professionisti tra avvocati e fiscalisti, distribuiti sulle sedi in Italia, Milano, Torino, Roma, Firenze e Verona. Il portafoglio clienti è composto da multinazionali e PMI operanti in ogni industry, che affidano a Lexant consulenza e assistenza in tutte le discipline del diritto sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Da gennaio 2024, Lexant è Partner del programma ‘Sustainable Finance’ di Borsa Italiana.

