"Locazione non abitativa transitoria" se l'occasionalità viene espressamente enunciata

La Corte ha correttamente sottolineato che l'errore dei giudici di merito è stato quello di valutare unicamente le esigenze della parte locatrice, che aveva avuto in comodato l'immobile in questione per la durata di un anno, senza attribuire rilevanza alla natura dell'attività esercitata nell'immobile ed omettendo di verificare se tale attività fosse destinata o meno ad esaurirsi in arco di tempo relativamente breve; sarà, ovviamente, compito del giudice del rinvio valutare la natura oggettiva dell'attività esercitata nell'immobile locato, applicando eventualmente, all'esito della verifica, il meccanismo di sostituzione della clausola pattizia invalida con la previsione di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 302/1978.