Lodestar (Bravo Capital Partners) acquisisce IT’S: BonelliErede e Giliberti Triscornia e Associati advisor dell’operazione

BonelliErede ha assistito Bravo Capital Partners e Lodestar S.p.A. nell’acquisizione, tramite la controllata Zerouno Informatica S.r.l., del 100% del capitale di IT’S – Informatica e Comunicazione, società con sede a Brescia specializzata in soluzioni informatiche per le PMI.

IT’S si affianca alle altre 11 realtà già parte del gruppo, contribuendo alla costruzione di un network nazionale di competenze e servizi digitali evoluti. L’operazione si inserisce nel piano strategico di crescita integrata di Lodestar, che combina sviluppo organico e acquisizioni mirate per costruire un ecosistema digitale solido, flessibile e orientato al futuro.

BonelliErede ha agito con team guidato dalla partner Eliana Catalano, co-leader del Focus Team Private Equity, e composto, per gli aspetti corporate, dalla senior associate Elena Tellini, membro del Focus Team Private Equity, dalle associate Simona Monteleone e Sara Bernasconi e da Antonio Sciacca; per i profili tax, dal partner Stefano Brunello Dormal, coadiuvato dai senior associate Marco Bossini e Matteo Polisicchio e da Alice Rametta; infine, per gli aspetti labour, dal partner Vittorio Pomarici, dall’associate Claudia Numerati e da Michele Fava e Valentina d’Antino.

I venditori sono stati assistiti dallo studio Gilberti Triscornia e Associati, con un team composto dal partner Giulio Santagada, coadiuvato dai junior associate Alessandro Arcidiacono e Federico Grossi.

Le attività notarili sono state seguite dallo studio Milano Notai, con il supporto del Notaio Giovannella Condò e del dott. Tommaso Mazzola.