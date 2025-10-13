Luisa Melara & Partners Law Firm e Ontier al fianco dei fratelli Perillo, noti industriali nel campo dei dispositivi medici e dei farmaci infusionali

Simone Grassi, Guido Tancreti, Luisa Melara

È stata completata l’operazione di riorganizzazione e assegnazione del patrimonio personale dei fratelli Perillo, ai quali fanno riferimento due eccellenze industriali che operano in Italia nel settore medicale e farmaceutico.

I fratelli Perillo sono stati assistiti per tutti gli aspetti legali, societari e negoziali dallo studio legale Luisa Melara & Partners Law Firm, con un team multidisciplinare guidato dalla founder Luisa Melara, e dallo Studio Ontier, con un team composto dal partner Simone Grassi e dal senior associate Guido Tancredi.

Tutti gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dal Prof. Simone Manfredi, dall’Avv. Vittorio De Bonis e dal Dott. Guglielmo Cardaci.