Maggiore l’ambito di applicazione del principio del contraddittorio

Il decreto legislativo n. 13/2024 intende consolidare il principio del legittimo affidamento del contribuente attraverso l’introduzione del contraddittorio preventivo generalizzato, introducendo altresì misure che incentivino l’adempimento spontaneo e assicurino la certezza del diritto tributario



Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 reca disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, così dando attuazione all’articolo 17 della legge delega per la riforma fiscale, n. 111 del 2023, con particolare riferimento ai principi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), numero 2) e h), numero 2) del comma 1.

Il quadro d’insieme del nuovo accertamento tributario

In via del tutto generale, e riservandoci di verificare nel dettaglio in che modo il provvedimento in commento ha concretizzato i principi...