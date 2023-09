MinervaHub acquisisce Elettrogalvanica Settimi - Gli advisor coinvolti

Gelmetti Studio Legale e Legance hanno assistito MinervaHub, realtà industriale italiana specializzata in finiture, materiali e processi all’avanguardia per accessori fashion & luxury, nell’acquisizione di Elettrogalvanica Settimi S.r.l. prestigiosa azienda famigliare con sede a Pollenza, attiva dal 1983 nel settore del metal coating.



A seguito dell’operazione il fondatore Mario Settimi, con i figli Sergio Settimi e Ludovico Settimi, manterranno un coinvolgimento diretto nella gestione di Elettrogalvanica Settimi S.r.l. ricoprendo ruoli primari, secondo lo specifico modello organizzativo e societario di MinervaHub S.p.A



Gelmetti Studio Legale Associato ha assistito MinervaHub in tutti gli aspetti relativi alla due diligence legale, al contratto di acquisizione e agli altri accordi ancillari alla stessa, con un team coordinato dal socio Pierfrancesco Gelmetti e composto dalla senior associate Dolores Mugherli e dalla associate Margherita Audisio, mentre il team multidisciplinare di Legance, che ha seguito per MinervaHub gli aspetti relativi alla futura governance e labour, è stato guidato dal senior partner Filippo Troisi, coadiuvato da Stefano Bandini, Carlotta Giani, Isabella Antolini, per i profili M&A mentre gli aspetti labour sono stati curati da Emiliano Torresan e Cristina Roagna.



I venditori sono stati assistiti dal Dott. Simone Bonacchi dello Studio Bonacchi dottori commercialisti per gli aspetti M&A, dal Rag. Domenico Perugini per gli aspetti fiscali e dall’avvocato Alberto Feliziani per gli aspetti legali.