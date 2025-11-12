Molinari e Studio Legale Corbò nell’acquisizione di MP Insurance Brokers da parte di Mediass spa
Mediass S.p.A., parte del gruppo internazionale The Ardonagh Group, ha annunciato il completamento dell’acquisizione di MP Insurance Brokers, broker assicurativo specializzato nel ramo trasporti.
Tale operazione, che rappresenta la settima acquisizione di Ardonagh nel 2025, conferma la strategia del gruppo Ardonagh volta a rafforzare ulteriormente la qualità e la completezza dei servizi offerti, in linea con la visione internazionale del gruppo.
Mediass S.p.A. si è avvalsa dell’assistenza legale di...