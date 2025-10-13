Nasce AL AdvaLux: il nuovo studio fondato da Cristiano Cominotto per guidare l’innovazione legale nel tech

Avv. Cominotto

Dall’esperienza e dalla visione dell’avvocato Cristiano Cominotto, managing partner e co-founder di A.L. Assistenza Legale, nasce AL AdvaLux, un nuovo studio legale dedicato al supporto di imprese e professionisti nei settori ad alta innovazione.

AL AdvaLux concentra la propria attività nelle aree di consulenza in cui l’Intelligenza Artificiale sta incidendo maggiormente, come la cybersecurity, la data protection e la privacy: ambiti nei quali lo studio intende offrire competenze avanzate e soluzioni legali in grado di accompagnare l’evoluzione tecnologica e le sfide del digitale.

AL AdvaLux continuerà inoltre a offrire i propri servizi legali nel settore del Diritto del Lavoro, ambito in cui il dipartimento legale vanta una storia consolidata, oltre che nel real estate e nella contrattualistica, mantenendo un respiro internazionale e una forte vocazione alla consulenza per imprese e cittadini stranieri.

La costituzione di AL AdvaLux si inserisce all’interno di un più ampio processo di ristrutturazione e focalizzazione strategica che coinvolge A.L. Assistenza Legale. Quest’ultima continuerà infatti a operare con un posizionamento chiaro e consolidato nel campo del contenzioso collettivo, mantenendo la propria leadership nel settore delle azioni collettive e class action, ambito che ha contribuito a definirne l’identità nel mercato legale italiano.

«Con AL AdvaLux – commenta l’avvocato Cristiano Cominotto – abbiamo scelto di dare vita a una realtà interamente dedicata ai comparti più performanti e strategici per il futuro. Crediamo che la specializzazione e la capacità di interpretare i cambiamenti siano oggi i veri driver per generare valore e offrire risposte concrete ai clienti».

La nascita di AL AdvaLux e la contestuale ridefinizione dell’attività di A.L. Assistenza Legale rappresentano una scelta di chiarezza e specializzazione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza degli studi nei rispettivi settori di riferimento e valorizzare al meglio le competenze sviluppate negli anni.