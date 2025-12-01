Nell’appalto quando manca il corrispettivo è il giudice a doverlo individuare
La mancata determinazione del corrispettivo non è causa di nullità del contratto, potendo la stessa (determinazione) avvenire a posteriori da parte del giudice
Il giudice di Grosseto (sentenza 11 novembre 2025 n. 854) è chiamato a pronunciarsi sulla corretta esegesi dell’articolo 1657 del codice civile che, in tema di determinazione del corrispettivo nell’appalto, prescrive: “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice”. Sottolinea così l’adito Tribunale toscano come, nell’appalto, tale ...