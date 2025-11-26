Nis2 e GDPR: obblighi “paralleli” di notifica degli incidenti
Il doppio obbligo di segnalazione richiede necessariamente un dialogo proficuo ed efficiente tra esperti IT e consulenti legali
Direttiva NIS2 e decreto attuativo
La direttiva Ue 2022/2555 (cd. “Direttiva Nis2” – Network and Information Security 2), che è stata recepita in Italia con il Dlgs 138/2024, prevede misure volte a garantire un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione europea in vista del miglioramento del mercato interno.
Tale normativa europea mira a rafforzare la cibersicurezza...