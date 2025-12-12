Non è previsto un risarcimento del danno per rumori molesti compatibili con la vita condominiale
Immobili - Responsabilità condominiale - Regolamento condominiale - Violazione - Intollerabilità di immissioni sonore - Ex art. 844 c.c. - Risarcimento danni
In tema di immissioni rumorose, se il regolamento condominiale vieta rumori che possano disturbare gli altri condomini, la violazione di tale regolamento non integra di per sé fonte di responsabilità risarcitoria. Affinché possa esservi un danno non patrimoniale, deve aversi la lesione di un diritto della personalità tale da eccedere una...
Casa coniugale in comproprietà: frutti civili all’ex coniuge non occupante per privazione dell’uso
a cura della Redazione Diritto
Onere della prova per il risarcimento del danno parentale riconosciuto al coniuge separato
a cura della Redazione Diritto
Estinzione dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro
a cura della Redazione Diritto
Confisca allargata: il requisito della “sproporzione” patrimoniale e la prova della provenienza lecita dei beni
a cura della Redazione Diritto