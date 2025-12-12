Rassegne di Giurisprudenza

Non è previsto un risarcimento del danno per rumori molesti compatibili con la vita condominiale

a cura della Redazione Diritto

Immobili - Responsabilità condominiale - Regolamento condominiale - Violazione - Intollerabilità di immissioni sonore - Ex art. 844 c.c. - Risarcimento danni

In tema di immissioni rumorose, se il regolamento condominiale vieta rumori che possano disturbare gli altri condomini, la violazione di tale regolamento non integra di per sé fonte di responsabilità risarcitoria. Affinché possa esservi un danno non patrimoniale, deve aversi la lesione di un diritto della personalità tale da eccedere una...

