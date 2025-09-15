Oggi alle 18 la presentazione streaming dei nuovi membri della Cgue e del Tribunale Ue

Questo pomeriggio udienza solenne della Corte di giustizia dell’Unione europea dedicata all’entrata in funzione dei nuovi membri della Cgue e del Tribunale dell’Unione europea e il rinnovo parziale dello stesso Tribunale.

Con decisione del 23 luglio 2025, è stato nominato giudice della Corte di giustizia, per il periodo compreso tra il 15 settembre 2025 e il 6 ottobre 2030, Alexander Kornezov (in sostituzione di Alexander Arabadjiev).

Con decisioni del 2 ottobre 2024, del 26 marzo e dell’11 giugno 2025, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea hanno rinnovato, per il periodo compreso tra il 1º settembre 2025 e il 31 agosto 2031, il mandato di 19 giudici del Tribunale, vale a dire Suzanne Kingston, Colm Mac Eochaidh, José Martín y Pérez de Nanclares, Miguel Sampol Pucurull, Hervé Cassagnabère, Saulius Lukas Kalėda, Ulf Öberg, Tamara Perišin, David Petrlík, Inga Reine, Petra Škvařilová-Pelzl, Laurent Truchot, Pēteris Zilgalvis, Maja Brkan, Jörgen Hettne, Danutė Jočienė, Damjan Kukovec, Johannes Laitenberger e Gabriele Steinfatt.

Con decisioni del 26 marzo e dell’11 giugno 2025, sono stati nominati giudici del Tribunale, per il periodo compreso tra il 1º settembre 2025 e il 31 agosto 2031, Tanja Pavelin (in sostituzione di Vesna Tomljenović), nonché Francesco Bestagno e Raffaella Pezzuto (in sostituzione di Roberto Mastroianni e di Ornella Porchia).

In occasione, da un lato, della cessazione dalle funzioni e della partenza degli ex membri dell’istituzione e, dall’altro, della prestazione di giuramento nonché dell’entrata in funzione dei nuovi membri,udienza solenne oggi presso la sede della Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’udienza solenne è trasmessa in diretta a partire dalle ore 18:00 sul sito accessibile tramite il collegamento: CURIA - Streaming.