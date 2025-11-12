Orrick con Hercle nella raccolta da 60 milioni di dollari.

Atillio Mazzilli

Orrick ha assistito Hercle, una piattaforma infrastrutturale istituzionale che collega stablecoin, asset digitali e regolamenti transfrontalieri, nella raccolta di 60 milioni di dollari. La raccolta prevede un investimento azionario di 10 milioni di dollari guidato da F-Prime, con la partecipazione di Fulgur Ventures ed Exponential Science, insieme a una linea di credito di 50 milioni di dollari a sostegno dell’espansione dei servizi istituzionali e delle iniziative di crescita globale.

Il team di Orrick che ha assistito Hercle era guidato da Attilio Mazzilli, Lead Partner for Cross-Border Corporate Client Development e composto dalla partner Livia Maria Pedroni, dal partner Flavio Notari e con l’associate Gabriele Greco.