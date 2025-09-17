Paesi terzi sicuri, se la protezione viene respinta va comunque garantita la tutela giurisdizionale

Con la sentenza depositata il 1° agosto, nelle cause C-758/24 (Alace) e C-759/24 (Canpelli), su rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Roma, gli eurogiudici hanno stabilito che la procedura accelerata di frontiera applicata perché un Paese è classificato come sicuro deve garantire sempre il diritto al ricorso giurisdizionale e assicurare l'accesso effettivo alle fonti d'informazione, indispensabile per poter agire in giudizio