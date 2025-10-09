Paolo Comuzzi di LawaL Legal & Tax Advisory nominato Sindaco Unico di Sonoco Alcore Demolli S.r.l.

Paolo Comuzzi

Paolo Comuzzi, Partner di LawaL Legal & Tax Advisory, è stato nominato Sindaco Unico di Sonoco Alcore Demolli S.r.l., con sede a Tavernerio (Como).

Sonoco Alcore Demolli S.r.l. è la subsidiary italiana del gruppo Sonoco, multinazionale americana fondata nel 1899 e quotata al New York Stock Exchange (NYSE). Il gruppo Sonoco è uno dei principali produttori mondiali di imballaggi industriali e tubi in cartone, con un fatturato netto globale di circa 5,6 miliardi di dollari, oltre 22.000 dipendenti e più di 300 stabilimenti operativi in 32 Paesi.

La nomina del Dottor Comuzzi si inserisce in un percorso di consolidamento e rafforzamento della governance e del sistema di controllo interno di Sonoco Alcore Demolli S.r.l., a conferma dell’impegno della società nell’adozione delle migliori pratiche in materia di conformità, trasparenza e gestione aziendale.