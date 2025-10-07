Pepe & Associati con Brivio & Viganò nell’acquisizione di GI.MA. TRANS

Valentina Pepe e Francesco Ferrara

Brivio & Viganò, operatore di riferimento nel settore della logistica e dei trasporti integrati, ha acquisito GI.MA. TRANS, realtà con oltre 30 anni di esperienza nella gestione logistica per la GDO e l’industria.

L’operazione rappresenta un significativo passo strategico per il Gruppo, volto a rafforzare la leadership, ampliare la capacità operativa e integrare competenze, infrastrutture e know how specialistico. L’ingresso di GI.MA. TRANS consentirà di generare sinergie operative e commerciali, consolidando un posizionamento competitivo orientato all’eccellenza, alla sostenibilità e alla continuità di servizio.

La strategia di integrazione mira a creare un polo di eccellenza nel trasporto e nella logistica integrata, in grado di offrire soluzioni più efficienti, sicure e sostenibili. GI.MA. TRANS manterrà autonomia organizzativa e operativa, continuerà a operare con il proprio brand e costituirà una divisione autonoma all’interno del Gruppo, rafforzando la capacità di soddisfare i clienti con continuità e qualità.

Nell’ambito dell’operazione, lo studio legale Pepe & Associati ha assistito Brivio & Viganò con un team formato dalla partner Valentina Pepe, che si è occupata degli aspetti labour dell’operazione di acquisto, e dal managing partner Francesco Ferrara, che ha curato la consulenza sugli aspetti di due diligence relativi ai contratti di trasporto e ai contratti commerciali della società target.