Privacy: i dati sanitari diffusi dal “cattivo” software decretano la colpa della Provincia

La responsabilità sui dati personali illecitamente diffusi a causa del cattivo funzionamento del software ricade sulla Provincia e non sulla Asl. La Cassazione - con l’ordinanza n. 27558/25 - ha precisato, infatti, che le attività di trattamento con riferimento alle quali si è verificata la violazione dei dati personali, rientrano nella sfera di titolarità della Provincia autonoma di Bolzano e non anche della Azienda sanitaria.

Fuga di dati e responsabilità

Nel caso di specie si tratta dei trattamenti effettuati nelle procedure...