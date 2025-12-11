Processo 231, la formale costituzione in giudizio quale presupposto indefettibile delle impugnazioni dell’ente ex art. 39 D.Lgs. 231/2001
Persona giuridica - Società - Responsabilità amministrativa degli enti - Processo 231 - Difesa dell’ente - Informazione di garanza o atti equipollenti - Omessa costituzione in giudizio - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso – Condanna alle spese del giudizio - Fattispecie relativa ad appello cautelare per il riesame del decreto di sequestro preventivo impeditivo del difensore d’ufficio - Artt. 39, 57, 40 Dlgs. n. 231/2001 e art. 369 cpp)
In tema di responsabilità amministrativa degli enti...
Casa coniugale in comproprietà: frutti civili all’ex coniuge non occupante per privazione dell’uso
a cura della Redazione Diritto
Onere della prova per il risarcimento del danno parentale riconosciuto al coniuge separato
a cura della Redazione Diritto
Estinzione dei reati contravvenzionali in materia di sicurezza sul lavoro
a cura della Redazione Diritto
Confisca allargata: il requisito della “sproporzione” patrimoniale e la prova della provenienza lecita dei beni
a cura della Redazione Diritto
Azione di petizione ereditaria e detenzione del bene
a cura della Redazione Diritto