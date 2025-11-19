Rassegna delle massime della cassazione Civile

Argomenti
I punti chiave
- ESECUZIONE CIVILE
- RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
- ASSICURAZIONE
- AVVOCATO
- BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
- ESECUZIONE CIVILE
- ESPROPRIAZIONI
- FALLIMENTO
- IMPUGNAZIONI
- LAVORO E FORMAZIONE
- OPERE PUBBLICHE
- PUBBLICO IMPIEGO
- RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
- RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
- SENTENZA CIVILE
- SOCIETÀ E IMPRESE
- SUCCESSIONI E DONAZIONI
- TRASCRIZIONE
- VENDITA
EDITORIALE - Project financing viola la concorrenza, due mesi per evitare lo scontro con l'Ue
di Marcello Clarich - Professore ordinario di diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma