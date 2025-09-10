RassegnaCassazione Civile

Rassegna delle massime della Cassazione civile

di Mario Piselli

N. 35

Guida al Diritto
Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. SUCCESSIONI E DONAZIONI
  2. APPALTI
  3. COMPETENZA E GIURISDIZIONE
  4. CONTRATTO
  5. ESECUZIONE CIVILE
  6. IMPUGNAZIONI
  7. LAVORO E FORMAZIONE
  8. NOTIFICAZIONI

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto