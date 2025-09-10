GD N. 35/2025 - Nella professione legale la verità diventa un dovere

Dall'attesa e controversa riforma della giustizia alle modifiche al codice dentologico forense; dalla sorte dei crediti sociali non iscritti nel bilancio finale di liquidazione di una società cancellata dal Registro delle imprese all'annullamento e non nullità della delibera condominiale dopo l'approvazione di un rendiconto presentato con gravi ammanchi; dall'estensione della sospensione dell'interdittiva antimafia al rapporto necessario tra zoonizzazione acustica e zoonizzazione urbanistica. Sono...
Giustizia: una guida per il cittadino chiamato al prossimo referendum
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma