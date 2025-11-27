Reati sessuali, incidente probatorio obbligatorio per la tutela delle vittime vulnerabili La Corte di cassazione chiarisce che, per i reati sessuali, la vulnerabilità della vittima è presunta per legge e il giudice per le indagini preliminari deve disporre l’incidente probatorio su richiesta, senza discrezionalità. L’ordinanza contraria è abnorme e va annullata







